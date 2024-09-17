Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bahçekaya kırsalında köylüler, 250 bin TL değerinde 1 ton padişah mantarı buldular.

Bulunan mantar miktarı ilçe tarihinin en büyük rekoru olarak tarihe geçti.

Murat Özcanlı, Yusuf Taşkın ve Sefa Şahin isimli 3 arkadaş Bahçekaya köyünde en değerli mantar türü olarak bilinen padişah mantarı toplamaya gitti.



Her yıl düzenli olarak topladıkları bölgede adeta bir hazine ile karşılaşan 3 arkadaş saatlerce süren çalışmanın ardından 1 ton padişah mantarını kasalara doldurdu.

Sezar, gelincik ve süt mantarı olarak bilinen tür genellikle Eylül ayının 2. haftasında doğada görülmeye başlayıp Kasım ayına kadar toplanabiliyor.



Tamamen doğal olan ve zehir riski bulunmayan bu mantar türü yüzyıllardır en değerli mantarlardan biri görülerek sofralarda yerini alıyor.

Mantarı toplayan kişiler arasında yer alan Sefa Şahin , bu yıl padişah mantarında büyük bir bolluk yaşandığını söyleyerek karşılaştıkları manzara karşısında kendilerinin de büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Herkesin bu özel mantar türünü tadabilmesi için kilosunu 250 TL'ye sattıklarını söyleyen Şahin , " Padişah mantarı çok nadir bulunan bir tür. Bizler tarafından her ne kadar kilosu 250 TL'ye satılsada büyük şehirler de kilosu 500 TL'nin üzerinde. Biz herkes faydalansın istiyoruz." diye konuştu.

Minübüse hınca hınç doldurdukları Padişah mantarını İnegöl İlçe merkezine getiren 3 arkadaş yoğun bir talep gördü.

Padişah mantarını gören vatandaşlar kilolarca mantarı satın alarak evlerine götürdü.