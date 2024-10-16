İnegöl Belediyesi, Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğiyle düzenlediği “Aile Okulu” eğitimlerinin 4’üncüsünü bu hafta başlatıyor. Eğitimler, 18 Ekim Cuma akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda başlayacak ve 8 hafta boyunca her Cuma akşamı saat 20:30’da gerçekleştirilecek.

Aile Okulu programında, mutlu ve huzurlu bir aile olmanın yolları, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konular ele alınacak. Eğitimler sonunda katılımcılara bir sınav yapılacak ve başarılı olanlar altın ile ödüllendirilecek.

Aile Okulu Programı Detayları:

Eğitimlerin takvimi şöyle belirlenmiş:

18 Ekim: Dr. Abdülaziz Kıranşal – “Siyonizm Kıskacında Aile”

25 Ekim: Ramazan Kayan – “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler”

01 Kasım: Tayyip Elçi – “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi”

08 Kasım: Münir Kıran – “Ailede Şahsiyet Eğitimi”

15 Kasım: Abdülaziz Yılmaz – “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”

22 Kasım: Hasan Basri Balcı – “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”

29 Kasım: İsmail Güler – “Toplumun Çekirdeği Aile”

06 Aralık: Sami Yıldız – “Aileyi Yıkan Sebepler”

Başkan Taban’dan Davet

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, aile kurumunun toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Aile toplumun direğidir. Aile Okulu programları ile güçlü aileler ve huzurlu yuvalar inşa etmeyi amaçlıyoruz. Genç çiftlerimizi, yeni evli veya evlilik aşamasındaki vatandaşlarımızı bu seminerlere davet ediyorum,” dedi.

Aile Okulu eğitimleri, katılımcılara bilgi edinme ve sağlıklı aile yapıları oluşturma konusunda önemli fırsatlar sunacak.