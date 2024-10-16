Gürsu Belediyesi ve Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Meme Kanseri Farkındalık Programı" kapsamında düzenlenen panelde, kanserde erken teşhis ve anne sütünün önemi vurgulandı.

Programda, erken teşhis ve toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi konularına dikkat çekildi. "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu seminerde Dr. Su Ceren Kalkan, meme kanserinde erken teşhisin kritik rolüne değindi. Kendi kendine muayenenin kadınlar için büyük önem taşıdığını belirten Kalkan, tüm kadınları sağlıklarına karşı duyarlı olmaya ve Gürsu Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Dr. Selcen Demiroğlu ise "Mucize Sütünüzde Saklı" başlıklı seminerde, anne sütünün önemi ve kanserle ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yerel yöneticilerin insan sağlığını koruma sorumluluğu taşıdığını belirterek, “Erken tanı, başta kanser olmak üzere tüm hastalıklarda hayati öneme sahip. Bu nedenle bilinçli ve duyarlı olmak, hepimizin sağlığı için büyük önem taşıyor,” dedi.

Seminerin sonunda katılımcılar, konuya dair merak ettikleri soruları yönelterek daha fazla bilgi edinme fırsatı buldular.