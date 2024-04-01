Türkiye'de bir yerel seçim daha geride kaldı. Tüm Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına geçerek oylarını kullandı. Bursa halkı, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde çıkan sonuçlara göre Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirledi. Peki İnegöl'de hangi mahallede hangi isme daha çok oy verildi?

İŞTE MAHALLE MAHALLE OY SAYILARI

Alibey mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 216 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 166 oldu.

Aşağıbalık mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 130 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 49 oldu.

Bahariye mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 67 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 24 oldu.

Bahçekaya mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 40 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 5 oldu.

Burhaniye mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 1110 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 926 oy oldu.

Cuma mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 872 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 738 oldu.

Çaylıca mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 54 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 6 oldu.

Çayyaka mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 153 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 126 oldu.

Çitli Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 437 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 178 oldu.

Deydinler Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 304 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 193 oldu.

Dipsizgöl Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 330 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 91 oldu.

Doğanyurdu Mahallesi'nde Alinnur Aktaş'a verilen oy sayısı 54 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 43 oldu.

Elmaçayır Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy sayısı 49 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 16 oldu.

Eski Bahçekaya Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 89 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 6 oldu.

Eskiköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 20 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 28 oldu.

Fevziye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 69 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 28 oldu.

Gazelli Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 104 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 2 oldu.

Gülbahçe Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 99 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 5 oldu.

Gündüzlü Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 192 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 130 oldu.

Hacıkara Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 121 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 59 oldu.

Hamamlı Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 182 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 109 oldu.

Hamidiye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 5295 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 3111 oldu.

Hayriye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 94 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 87 oldu.

Hilmiye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 142 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 60 oldu.

Hocaköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 364 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 185 oldu.

İclaliye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 27 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 34 oldu.

İsaören Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 106 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 153 oldu.

Karakadı Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 58 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 11 oldu.

Kayapınar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 137 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 68 oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 6165 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 4476 oldu.

Kestanealanı Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 33 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 17 oldu.

Kıran Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 162 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 40 oldu.

Konurlar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 81 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 69 oldu.

Lütfiye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 56 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 24 oldu.

Madenköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 303 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 81 oldu.

Mahmudiye Mahallesi'nde Alinu Aktaş'a verilen oy 4886 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 2175 oldu.

Mezit Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 199 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 46 oldu.

Muratbey Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 95 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 32 oldu.

Orhaniye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 2532 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1579 oldu.

Ortaköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 212 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 168 oldu.

Osmaniyeköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 36 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 82 oldu.

Osmaniye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1139 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1018 oldu.

Paşaören Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 47 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 90 oldu.

Saadet Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 81 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 15 oldu.

Sarıpınar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 126 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 46 oldu.

Sinanbey Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1437 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1180 oldu.

Soğukdere Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 58 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 5 oldu.

Sulhiye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 141 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 30 oldu.

Süle Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 97 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 81 oldu.

Süleymaniye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 5470 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 3359 oldu.

Tahtaköprü Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 416 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 254 oldu.

Turgutalpköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 108 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 80 oldu.

Turgutalp Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 2660 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1894 oldu.

Tuzla mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 65 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 36 oldu.

Tüfekçikonak Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 113 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 19 oldu.

Yenice Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1683 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1136 oldu.

Yukarıbalık Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 56 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 28 oldu.

Akbaşlar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 51 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 44 oldu.

Akhisar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 3016 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 2458 oldu.

Akıncılar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 97 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 106 oldu.

Babaoğlu Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 29 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 24 oldu.

Baykoca Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1809 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 434 oldu.

Bayramşah Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 22 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 40 oldu.

Bilalköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 196 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 84 oldu.

Boğazköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 138 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 87 oldu.

Cemiyet Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 116 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 21 oldu.

Cerrah Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1242 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1087 oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1030 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 714 oldu.

Çavuşköy mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 199 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 35 oldu.

Çeltikçi Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 569 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 129 oldu.

Çiftlikköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 140 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 18 oldu.

Dömez Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 44 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 37 oldu.

Edebey Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 373 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 87 oldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 2254 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1730 oldu.

Esenköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 82 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 59 oldu.

Esentepe Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1845 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1310 oldu.

Eymir Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 90 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 87 oldu.

Fatih mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 2444 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 922 oldu.

Fındıklı Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 59 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 10 oldu.

Gedikpınar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 45 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 30 oldu.

Güneykestane Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 39 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 17 oldu.

Güzel yurt mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 104 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 10 oldu.

Halhalca Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 88 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 72 oldu.

Hamitabat Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 57 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 53 oldu.

Hamzabey Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 362 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 252 oldu.

Hasanpaşa Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 203 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 49 oldu.

Huzur Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 1026 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 957 oldu.

İhsaniye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 122 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 28 oldu.

Karagölet Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 104 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 6 oldu.

Karahasanlar Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 51 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 30 oldu.

Karalar mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 89 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 61 oldu.

Kınık Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 48 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 38 oldu.

Kocakonak Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 61 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 6 oldu.

Kozluca Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 390 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 236 oldu.

Kurşunlu Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 889 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1107 oldu.

Küçükyenice Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 260 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 235 oldu.

Mesudiye mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 4778 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 2012 oldu.

Olukman Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 53 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 20 oldu.

Özlüce Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 39 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 36 oldu.

Rüştiye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 11 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 49 oldu.

Sultaniye Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 94 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 12 oldu.

Sungurpaşa Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 130 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 84 oldu.

Sülüklügöl Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 50 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 20 oldu.

Süpürtü Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 85 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 100 oldu.

Şehitler Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 45 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 332 oldu.

Şipali Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 227 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 117 oldu.

Tekkeköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 88 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 47 oldu.

Tokuş Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 33 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 21 oldu.

Yeniceköy Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 3497 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 2768 oldu.

Yeniköy mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 47 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 23 oldu.

Yeni Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 4239 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 3120 oldu.

Yeniyörük Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 63 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 46 oldu.

Yunusemre Mahallesi'nde Alinur Aktaş'a verilen oy 2181 olurken Mustafa Bozbey'e verilen oy sayısı 1469 oldu.