AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Milletvekili Ayhan Gider, 'Takvimler 8 Mart'ı 'Dünya Kadınlar Günü' olarak işaret ediyor. Ancak bu tarih, yalnızca bir kutlama günü değil; toplum olarak nerede durduğumuzu düşünmek ve daha adil bir gelecek için sorumluluklarımızı hatırlamak için önemli bir fırsattır' dedi.

Milletvekili Ayhan Gider, kadının her alanda varlığıyla toplumu şekillendiren bir güç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Kadını yalnızca nezaket kalıpları içinde tanımlayan anlayışın artık karşılığı yoktur. Kadın; üretimin içinde, karar mekanizmalarında, eğitimde, bilimde ve kamusal hayatın her alanında varlığıyla toplumu şekillendiren asli bir güçtür. Türkiye'de son yıllarda kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten siyasete kadar pek çok alanda daha görünür hale gelmesi önemli bir kazanımdır. Bu kazanımların kalıcı olması ise yalnızca yasal düzenlemelerle değil, fırsatların adil biçimde genişletilmesiyle mümkündür.'

Kadının güçlenmesi ile toplumun sağlam bir zemin üzerine oturduğunu vurgulayan Ayhan Gider, 'Kadınların güçlenmesi, toplumun zayıflaması değil; tam tersine toplumun daha sağlam bir zemine kavuşması demektir. Bu nedenle kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı ve potansiyelini özgürce ortaya koyabildiği bir Türkiye için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarlada üretime katkı sunan çiftçi kadınlarımızdan bilim ve teknoloji alanında emek veren gençlerimize; ailesini ayakta tutan annelerimizden iş dünyasında yeni yollar açan girişimcilerimize, evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden aziz şehit annelerimize kadar hayatın her alanında emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların emeği, kararlılığı ve vicdanı bu ülkenin en güçlü teminatlarından biridir' diye konuştu.