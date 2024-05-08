Olay saat 19.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kerimağa sokakta meydana geldi. Kemal A.(39) ve Osman Y.(58) sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı. Alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar birbirini darp etmeye başladı. Öfkeli Kemal A. Kırdığı şişeyle arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı. Kavgayı gören çevredekiler şahısları ayırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Şüpheli Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu