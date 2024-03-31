Cumhur ittifakından AK Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı gösterilen Alper Taban seçmenlerin teveccühü ile yeniden başkan olarak seçildi. Oylarını ciddi bir şekilde arttıran Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi barajı aşarak belediye meclisine girmeyi başardı.

AK Parti bu sonuçlarla İnegöl’de 2019 yılı yerel seçim sonuçlarına göre yaklaşık %20’lik bir oy kaybı yaşadı.

MECLİS ÜYELERİ BELLİ OLDU

Şuana kadar açıklanan sonuçlara göre belediye meclis üye dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur;

AK PARTİ - MHP (CUMHUR İTTİFAKI)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

SAADET PARTİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ