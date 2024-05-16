İnegöl Huzur mahallesi ile Kestel arasındaki 17 kilometrelik karayolunda Ortalama hız tespit koridoru ELektronik Denetleme Sistemi(EDS) ile sağlanıyor.

İnegöl Bölge Trafik Büro Amirliği sorumluluğundaki EDS sistemi ortalama hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

DEVLET ARAÇLARINA DA CEZA YAZIYORLAR

Sistem kapsamında sınırı aşan özel araçların yanısıra devlet kurumlarına ait araçlara da cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda olaylara yetişmeye çalışan 112 Ambulanslarına da cezai işlem uygulanıyor. Ceza makbuzlarını gören sağlık ekipleri hız sınırına uymak zorunda kalınca vakalara da ulaşma süresi uzamış oluyor.

TEPKİ ALIYORLAR

Hız sınırı ortalaması 70 KM kuralına uymak zorunda kalan sağlık ekipleri, vakalara da geç kalınca hasta yakınlarının tepkisine maruz kalıyorlar. İnegöl Devlet Hastanesinden Bursa'daki hastanelere sağlık durumu kritik olan hastaların sevki sırasında da hız sınırına uyulmak zorunda kalınca, bu uygulama adeta hastaların canını hiçe sayıyor.

CEZALAR ÜST ÜSTE GELİYOR

Son bir hafta içersinde Ambulans sürücülerine onlarca hız sınırı cezası kesildi.

UYGULAMA İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYIYOR

EDS uygulamasından zamanla yarışmak durumunda olan 112 ekiplerinin muaf olması isteniyor.

Hız sınırını aşanların ödeyeceği cezalar şu şekilde:

Hız sınırını -30 oranlarına kadar aşma 1.506 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.135 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.439 TL

Konuyla alakalı tepkisini dile getiren Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz, "Acil Sağlık Hizmetleri dediğimiz şey vatandaşın sağlığını kurtarmak için ülkemizde kurulmuş bir sistemdir. Vakaya giderken dakikalarda yarışıldığı bir sistemde hızlı gittin diye sürücülere ceza kesilmesi kabul edilemez. Çünkü sürücülerimiz bir an önce vakasını teslim ederek sırada bekleyen hastalarına, o anda gerçekleşebilecek kalp krizine, trafik kazasına gidebilmek için zamanla yarışmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı bu sistemle tahta yüklü kamyonetle, can taşıyan ambulansı aynı sistemde değerlendirmektedir. Şu anda yapılan uygulamalardan dolayı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği’nin gönderdiği yazıda belirtildiği gibi 70’i geçen ambulansa cezanın da sürücüye de verilecek olması kabul edilemez. Oradaki arkadaşlar kamu hizmeti yürütmektedir ve zamanla yarışmaktadır. Can kurtarmaya çalışırken belirli hızları geçemezsin demek kabul edilebilir değildir. Hız sınırlarımız acemi sürücülerimiz için belirlenmektedir. 112 ambulans ekipleri ileri sürüş tekniği almış insanlardır. Aynı hız sınırlarının uygulanması kabul edilemez. Eğer bir denetim yapılacaksa denetim yapılmalı ama Sağlık Bakanlığı’nın şu anda uyguladığı sistemde belirli sınırları aşan sürücülere idari soruşturma açılıp maddi para cezası vermek çalışana sen bu işi yapma demektir. Biz şu anda 112 sağlık hizmetlerinin hastalarımıza ulaşabilmesi için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi sınırlandıracak uygulamalardan vazgeçilmezse 112 vatandaşa sağlık hizmeti sunamayacak bu da daha büyük sorunlara ve sağlıkta şiddete neden olacaktır. Çünkü hastası için ambulans bekleyen vatandaşımız oradaki hız sınırının 70 olduğunu kabul etmez, bunu kimseye anlatamayız. Sağlıkta şiddetin sebebi, İçişleri Bakanlığı olmasın. Bu uygulama son bulsun." dedi.