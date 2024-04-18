İnegöl Akhisar mahallesinde camlarını kırdığı 4 aracı soyan hırsız polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Olay gece saatlerinde Akhisar mahallesinde meydana geldi. Şüpheli, park halindeki 4 aracın camını kırıp araçların içindeki eşyaları çaldı. Sabah araçlarını o halde gören sürücüler, polise şikayette bulundu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma büro amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpeli Muhammed T.(26), gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarından sabıkası olan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.
Kaynak: SEHER YAŞA