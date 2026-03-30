Alanında uzman isim Prof. Dr. Necmi Gürsakal’ın konuşmacı olarak katılacağı programda, yapay zekanın tarihsel gelişimi, günümüzdeki etkileri ve gelecekte insan yaşamına olası yansımaları ele alınacak. Katılımcılar, hızla gelişen teknoloji karşısında bireyin rolü ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazanma fırsatı bulacak.

Gençlerin fikir ve girişimleriyle hayata geçirilen program, İnegöl Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin teknoloji ve gelecek vizyonuna yönelik çalışmalarının önemli bir örneğini oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, gençlerin bu tür projelerde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka artık hayatımızın her alanında etkisini hissettiren bir gerçeklik haline geldi. Bu süreçte insanın konumu, yetkinlikleri ve geleceği üzerine düşünmek büyük önem taşıyor. Özellikle gençlerimizin bu tür konulara ilgi duyması ve böylesi anlamlı programlara öncülük etmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu konferans ile hemşehrilerimizin bu dönüşümü doğru okumalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Başkan Temelli ayrıca, programa tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti.