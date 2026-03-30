

Yangın İnegöl'ün kırsal Cerrah ile Çiftlik mahallesi arasındaki yolda meydana geldi.

Seyir halinde olan Enes Y. Yönetimindeki 16 BZN 229 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.

O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.