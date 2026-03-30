Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı.

Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. Kazada serviste bulunan 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğünü açıkladı. Kazada 4'ü toplam 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.