NATO, 2026 yılında Ankara’da gerçekleştirilecek zirve için geri sayımın başladığını açıkladı. İttifakın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirveye 100 gün kaldığı ifade edildi.

Ankara’nın ev sahipliği yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan NATO, Türkiye’nin 2004’te İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği üstleneceğini vurguladı. Zirvede, müttefik ülkelerin liderlerinin bir araya gelerek ittifakı ilgilendiren kritik başlıkları masaya yatıracağı belirtildi.

Açıklamada "Türkiye, 2004 yılında Istanbul'da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor" denildi.