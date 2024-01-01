Edinilen bilgiye göre saat 03.20 sıralarında Mezit bölgesinde iddiaya göre Necati E. 3 arkadaşıyla birlikte 16 BEE 559 plakalı aracıyla İnegöl'e dönmek üzereyken Mezitler bölgesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından 112 Acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Öznur Dede-Haber merkezi