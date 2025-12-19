Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm aşamasındaki 4 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle beton parçaları döküldü. Düşen parçalar, sokakta park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay nedeniyle 3 otomobil hurdaya dönerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri sokaktaki alana bariyer koyarak önlem aldı. Sokak, Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Konu ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Ben buralardaydım. Motosikletimi bağlarken arkadan bir ses duydum. Burada söküm yapmışlardı. Hiçbir önlem alınmadı. Allah korusun. Buradan biç kimse o an geçmiyordu. Şu an 3 tane araba perte çıktı. Park halindeydiler. Daha sonra itfaiye geldi. Polis ekipleri, zabıtalar geldi. Önlem aldılar" dedi.