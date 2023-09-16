Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlalık alanda arı sokan yaşlı kadına İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kestel ilçesine bağlı kırsal Soğuksu mahallesinde tarlalık alanda bulunan hobi bahçesinde Cavidan G. (65) tarlasıyla ilgilendiği sırada arı soktu. Bir süre sonra şoke giren kadını fark eden yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleleie rağmen yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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