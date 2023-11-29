Olay Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Zafer K. 80 bin TL'sini değerlendirmesi için arkadaşı Hasan Ş.'ye verdi. Hasan Ş., sanal ortamda Bitcoin alarak parayı değerlendirdi. Bir süre sonra para sıfırlandı. Zafer K. Arkadaşından parasını istedi. Hasan Ş. İse paranın sıfırlandığını söyleyince küplere bindi. Zafer K., elimdeki demir parçasıyla Hasan Ş.'yi darp etmeye başladı. Hasa Ş. Kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Hasan Ş., askerlik şubesine sığındı.

Şahıslar ifadesi alınmak üzere Polis ekiplerince karakola götürüldü.

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