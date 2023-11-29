Ekim ayında Türkiye'nin genel ticaret sistemi kapsamında gerçekleşen dış ticaret verilerine göre, ihracat %7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat ise %0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise ihracat %0,2, ithalat %1,1 arttı, ihracat 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat 303 milyar 821 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi genişledi

Enerji ürünleri ve altın hariç dış ticaretteki hareketlilik Ekim ayında dikkat çekti. Bu dönemde, enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %4,6, ithalat ise %18,8 arttı. Bu kapsamda dış ticaret açığı Ekim ayında 1 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmi %11,5 artarak 42 milyar 761 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, geçen yılın Ekim ayına göre %17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan 6 milyar 519 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %72,9'dan %77,8'e yükseldi.

Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı %3,2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan 93 milyar 917 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %69,7'den %69,1'e geriledi.İmalat sanayi ihracatında Ekim ayında öne çıkanlar arasında, ekonominin lokomotifi olan imalat sektörünün toplam ihracattaki payının %93,5 olduğu belirtiliyor. Bu dönemde ara mallarının ithalattaki payı %68,2 olarak kaydedildi.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya, Ekim ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Almanya'yı sırasıyla Irak, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya takip etti. Ocak-Ekim döneminde ise Almanya, ABD, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık en çok ihracat yapılan beş ülke arasında yer aldı. Çin, Ekim ayında Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke olarak öne çıktı. Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya ve ABD izledi. Ocak-Ekim döneminde de Çin, Rusya Federasyonu, Almanya, İsviçre ve ABD en çok ithalat yapılan beş ülke oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Ekim ayında ihracat %0,2 azalırken, ithalat %6,6 arttı. Ancak takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat %4,7 artarken, ithalat %1,9 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içindeki payı %4,1 olarak kaydedildi. Özellikle Ekim ayında bu ürünlerin ticaretindeki artış dikkat çekti. Ocak-Ekim döneminde ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payı %3,7 oldu.

Özel ticaret sistemine göre Ekim ayında ihracat 20 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat %0,2 artarak 27 milyar 550 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı %14,8 azalarak 8 milyar 2 milyon dolardan 6 milyar 819 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,9'dan %75,2'ye yükseldi.

Ocak-Ekim döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat %1,9 azalarak 190 milyar 730 milyon dolar, ithalat %0,4 artarak 284 milyar 265 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %5,4 artarak 88 milyar 723 milyon dolardan 93 milyar 535 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %68,7'den %67,1'e geriledi.