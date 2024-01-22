Bursa İnegöl Huzur mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 2. Katının balkonundan düşen bebek ağır yaralandı.
Olay saat 13.30 sıralarında Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk caddesinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. 1.5 yaşındaki Emir Asaf D., balkona çıkarak oynamaya başladı. Balkon korumalıklarına tırmanan bebek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: FAHRETTİN ENİŞMuhabir: FAHRETTİN ENİŞ