Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamasına giden Cansu K. (14) evine dönmek istediği sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan Mustafa U. (24) yönetimindeki 16 BCB 460 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Acil servise gelen genç kızın babası kutlama alanında gerekli güvenlik önlemleri alınmadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Murat Avcı