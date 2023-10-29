Kaza, sabah saat 08.00'de merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ecrin Kayalar (18), S.C. yönetimindeki plakası 16 SGE 96 olan aracın kendisine çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Çevrede bulunan vatandaşlar otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza olay yerinde yatpıkları ilk müdahaleden sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.