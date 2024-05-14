Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammed H. yönetimindeki 16 AZM 088 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halindeyken caddeye çıkış yapmakta olan Ercan A. yönetiminde 16 KNK 61 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.