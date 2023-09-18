İnegöl AVM kavşağında meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç devrildi.

Kaza Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyem otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrilerek yan durdu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

ARACI DÜZELTİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücünün talebi üzerine, yan duran araç vatandaşlar tarafından düzeltildi. Sürücü çalıştırdığı araçla yoluna devam etti.