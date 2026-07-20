CHP’nin kurultay süreciyle ilgili tartışmalar kapsamında, Özgür Özel yönetimini “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz sayan karara yönelik yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre dosyanın istinaf incelemesi tamamlandı. Sürecin bundan sonraki aşamasında dosya Yargıtay’a gönderilecek. Yüksek Mahkeme’nin incelemeye eylül ayında başlaması beklenirken, kararın adli tatilin ardından ele alınacağı belirtildi.

Hukuki sürecin yanı sıra Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi parti kurabileceği yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi. İddialara göre bütün hukuki yolların tüketilmesine rağmen sonuç alınamaması durumunda, yeni parti hazırlıklarına hız verilebilir.

Özel’in daha önce kullandığı, “Bütün hukuki yolları kullanacağız, sonuç alamazsak başka bir yol bulacağız” ifadelerinin de bu ihtimale işaret ettiği öne sürüldü.

Bu kapsamda Özgür Özel’in hafta içerisinde il başkanlarıyla görüşmesi, ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’ni toplantıya çağırması bekleniyor. Yeni partinin kurulmasına ilişkin başvurunun ise temmuz ayının sonunda ya da ağustos ayının ilk günlerinde İçişleri Bakanlığı’na yapılabileceği iddia ediliyor.