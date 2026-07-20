Destek veren firmalar arasında Karasakallılar Kuyumculuk, Karamehmet Kuyumculuk, Soner Kuyumculuk, Akgüller Kuyumculuk, Döğenci Kuyumculuk, İpek Kuyumculuk, Altınzade Kuyumculuk, Miray Kuyumculuk, Selçuk Kuyumculuk, Paşa Kuyumculuk, Saray Kuyumculuk, Elit Kuyumculuk, Baykal Kuyumculuk, Gül Altın Kuyumculuk, Özge Kuyumculuk, Serkan Kuyumculuk, Osmanlı Kuyumculuk, Çamlıdere Kuyumculuk, Yunus Kuyumculuk, Kani Kuyumculuk, Safir Kuyumculuk, Volkan Eroğlu Kuyumculuk, As Kuyumculuk ve Yolaçan Kuyumculuk yer aldı.

"İNEGÖLSPOR BU ŞEHRİN EN BÜYÜK MARKALARINDAN BİRİ"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, destek veren tüm esnafa teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yeni sezon öncesinde kulübümüz için destek arayışlarımız sürerken bizlere kapılarını açan, maddi ve manevi anlamda yanımızda olan tüm kuyumcu esnafımıza teşekkür ediyorum. İnegölspor, bu şehrin ortak değeri ve en büyük markalarından biridir. Bu değere sahip çıkan herkes, aslında İnegöl'ün geleceğine katkı sunmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KUYUMCU ESNAFINDAN ORTAK DESTEK MESAJI

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Emre Yolaçan da İnegölspor'un kentin ortak değeri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnegölspor hepimizin takımı, hepimizin ortak değeridir. Kuyumcu esnafı olarak kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin markasına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. İnşallah yeni sezonda takımımız başarılı bir sezon geçirir ve bizler de bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyarız."

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, katkılarından dolayı destek veren tüm kuyumcu firmalarını tek tek ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.