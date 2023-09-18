İnegöl-İsaören mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kaza lastiği patlayan otomobil, şarampole uçtu; 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal İsaören mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Çayyaka mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Y.(47) yönetimindeki 16 YP 263 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken İsaören mahallesi mevkiinde sağ lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, şarampole uçtu. Çalılık alana çarparak duran araçtaki sürücü ile araçtaki yolcular Emel Y.(37), Emine Y.(43) ve Fatma Y.(43) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.