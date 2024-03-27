İnegöl Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye mahallesi Sedef sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan Sürücü Dursun K. Yönetimindeki 16 MDA 24 plakalı otomobil, sokakta seyreden Feyyaz S. Yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU