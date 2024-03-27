Bu yıl 60.'ıncısı düzenlenen Kütüphane haftası dolayısıyla İnegöl Halk Kütüphanesinde program düzenlendi. İshakpaşa ilçe halk kütüphanesi müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Müftü İsmail HATİPOĞLU, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki YÜCEL, Mal Müdürü Halil KAYA, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut BUDAK katıldı.

Programda İlahiyat Profesörü, Prof. Dr. Mustafa KARA’nın söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşi ardından ise en çok kitap okuyanlara Kütüphane Müdürü Bünyamin UTAR tarafından belgeleri takdim edildi.



Haftanın önemi dolayısıyla daha sonradan Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar,Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel ,Mal Müdürü Halil Kaya,Orman İşletme Müdürü Okan Kaya ve Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Budak’ın da katılım sağladığı anıt (heykel) meydanında kitap okuma etkinliği düzenlenerek, okuma kültürüne dikkat çekildi.



