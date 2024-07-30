Madem Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ormanlık alanda siyanürlü altın araması nedeniyle yapılan ağaç katliamına dur demek için İnegöl'e bağlı 6 kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar harekete geçti.

İnegöl’e bağlı kırsal Eymir mahallesinde MTA tarafında yapılan siyanürle altın arama çalışmalarına mahalle sakinleri uzun süredir tepki gösteriyordu. Altın arama çalışmaları nedeniyle yapılan ağaç kesimlerinin durdurulmasını isteyen mahalle sakinleri dilekçe yazdı. İnegöl'e bağlı Eymir, Kurşunlu, Hasanpaşa, Süpürtü, Küçükyenice ve Çitli mahallelerinde oturan 1000'in üzerinde vatandaşın imza attığı dilekçe yarın İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

BOZBEY DESTEK VERİYOR

6 mahalleden dilekçe vermek için gelecek olan mahalle sakinleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araç desteği verecek. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne gidecek olan mahalle sakinleri için, mahalle meydanlarından ücretsiz olarak otobüs kaldırılacak.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Orman İşletme Müdürlüğüne 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü (yarın) saat 13.00'te dilekçe verecek olan vatandaşlara DOĞADER'de destek verecek. Dilekçenin ardından kurum önünde bir basın açıklaması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: şerife öz