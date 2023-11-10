İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa mahallesinde bir eve baskın yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ilçeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Bugün saat 22.00 sıralarında Şibalı yolu üzerinde Fen İşleri Şantiyesi önünde uygulama yapan emniyet ekipleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içinde bulunan 5 şahsın kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Göz altına alınan şahıslar, göç idaresine teslim edilecek.

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