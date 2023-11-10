Zonguldak'ta Kırat Mahallesine bağlı Koca Osman Sokak'ta yol kenarında bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Vatansaşlarn ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda bulunan cesedin üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge bulunmazken 50'li yaşlardaki erkeğe ait olduğu belirlendi. Bu kişinin vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu tespit edildi.

BÖLGEDEKİ AYAK İZLERİNİN KALIBI ALINDI

Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olay mahallinde, jandarma ekipleri de çevredeki içecek şişeleri ve ayak izleri üzerinde çalışma yaptı. Ekipler, bölgede tespit edilen ayak izlerinin kalıbını çıkardı.

Cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bu kişinin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.