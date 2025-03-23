Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye giren 3 şahsı gece bekçileri fark etti. Yaklaşık 200 metre süren kovalamaca sonucunda gece bekçileri 2 şahsı yakalarken, 1 şahıs olay yerinden kaçtı. Yakalanan A.H.(15) ile M.Ö.(16) polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, büfeye giren şahısların 90 paket sigara ve yiyecek çaldığı öğrenildi.



Şahıslar çaldıkları sigara paketlerini ise Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altına attıklarını söyledi. Olay yerine giden ekipler poşet içine gizlenen sigaraları ve yiyecekleri buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri büfede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.