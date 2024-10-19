Ömer Cabir(50), mesleğinde 15 yıl içerisinde yaşadığı sorunların önüne geçmek için işyerine müşterileri uyaran yazılar astı.



Büfecinin isyanı

Cabir, isyanını işyerine astığı şu uyarılarla dile getirdi; Ayağınıza sigara istemeyin! Girin içeriden alın. Cumartesi günleri borcunu ödemeyenin hesabı kesilir. Kesinlikle veresiye istemeyin. Birazdan bırakırım, geçerken öderim, cumartesi yanındayım, aybaşı getireceğim, bıktık bu laflardan paran varsa al, yoksa alma."

Açıklama yapan Ömer Cabir,"15 yıldır büfe işletmecisiyim. Tabiki doğa sporlarıyla uğraşıyorum 35 yıldır. 2003 yılında İnegöl doğa sporları kulübü İDOSK adı altında klüp ve dernek kurduk. 7 adet branşımız var. Dağcılık, Kaya tırmanıcılığı, Mağaracılık, Bisiklet, Yürüş , Kamp, Kanyon araştırmak. 35 yıldır gece gündüz demeden şelale orman , dağ cayır geziyoruz. 15 yıldır insanlarla uğraşıyoruz. Adamın biri burda bir çay içiyor yada samimiyet kuruyor , abi birazdan bırakırım diyor yada 1 sene boyunca her ay ödemesini düzenli yapıyor ama sonra 2 hafta ortadan kayboluyor. Ya sokağı terk ediyor yada işi bırakıyor. Aylardır Whatsapp'dan yazıyorsun dönüş yapmıyor, aylardır telefonla arıyorsun cevap vermiyor. Ama burada kendi oturduğunda birisi bir ödeme yapmadığında kendine küfür üzerine küfür ediyor, kendine gelince yok birşey. Adama diyorsun borç sigara isteme diye adam diyor bana geçerli değil. Sana geçerli tabi kime geçerli olacak başka. Bir yabancı bile istemez bunu, yıllardır yazıyorsun işte ama insanlar hep uğraştırıyor işte. Birazdan bırakırım diyorlar hiç zamanında bırakıldığını göremedik. Geçerken diyorlar hiç geçtiklerini de göremedik. Cumartesi yanındayım diyor , cumartesi zaten sanayiyi terk ediyor adam , aybaşı tamam abi garanti herşeye tamam yani daha önce yaşadığımız bir çok olay var. Adamın biri gece arıyor abi neredesi n büfeye gelmiştim borcumu getirmeye tamam diyorum kapının altından parayı gönder diyorum, Sabah 6'da geliyorum kapıyı açıyorum para yok .



Arıyorsun adamı usta parayı atmamışsın acil Bursa'ya çıkmam gerekiyordu diyor. Be Mübarek diyorsun saatler mi sürüyor kapının altından para atmak gözünün içine baka baka yalan sallıyor. Bu yazılar yeni gelen insanlara mesela gelecek sigara içecek bir bakacak borç sigara isteme yazısını görecek. Sıradaki yazıyı gören yeni geldiyse, yeni taşındıysa o yazıyı gördüğünde bir şey istemeye cesaret edemiyor. Bu adam bunu yazmış bana vermez diyor yani gerçekten caydırıcı oluyor. Hiç öyle ince hesap yapmadım ondan ziyade fahiş bir zararım olmasa da. Verilen sözlerin tutulmaması asıl insan ona sinirleniyor. Borcun benim gözümde miktarı yoktur. Bir lirada olsa getir ver kardeşim 100 TL'de olsa getir ver .Abi diyor ne var ki kaç para?

Ya beni ilgilendirmez ben burada aldığım her malı sigara, büskivit, poğaça hepsini peşin alıyorum. Sen niye kıyaslama yapıyorsun ki bir lirada olsa borçtur yüz lirada olsa borçtur. Borcunu ödeyeceksin bu kadar basit. Ama işte adam hala haklı çıkmaya çalışıyor hep aynı senaryolar" dedi.