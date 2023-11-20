Bursa Tuzla mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, tomruk yüklü traktörle çarpıştı; 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza kırsal Tuzla mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Tuzla mahalsine seyir halinde olan Osman S.(20) yönetimindeki 16 V 0128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Dursun A.(45) yönetimindeki 16 KDU 26 plakalı tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü sıkışarak yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı ekiplerce yoğun uğraş sonucu kurtarıldı. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ