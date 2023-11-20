Bursa genelinde 21-22 Kasım tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceği hakkında yapılan açıklamaya göre İnegöl'de;

İnegöl'de Elektrik Kesintisi: