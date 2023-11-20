Bursa genelinde 21-22 Kasım tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceği hakkında yapılan açıklamaya göre İnegöl'de;
İnegöl'de Elektrik Kesintisi:
- 21 Kasım 2023 tarihinde 11:00 - 13:00 saatleri arasında Yunusemre ve Esentepe mahallelerinde,
- 21 Kasım 2023 tarihinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında Cumhuriyet mahallesinde,
- 21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 14:00 saatleri arasında Cerrah mahallesinde,
- 21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 11:00 saatleri arasında Yunusemre mahallesinde kesintiler gerçekleştirilecek.