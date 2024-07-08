Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsüyle çarpışan hafif ticari araç devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Ömer A. Yönetimindeki 16 AHR 730 plakalı hafif ticari araç, Erol K.(55) yönetimindeki 16 S 6093 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI