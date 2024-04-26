İnegöl'ün Deydinler yolu üzerinde meydana gelen kazada kontolden çıkan araç şarampole yuvarlandı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Deydinler ile Ortaköy yolunu bağlayan yolda meydana geldi. Deydinler'den Ortaköy yolu istikametine seyir halinde olan sürücü Hakan C.(35) yönetimindeki 16 HS 148 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yolcu Feride C.(25) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ