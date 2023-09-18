14 Eylül akşamı yaşanan üzücü olayla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Bektaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu Mustafa Turaç'ın (23) aracın arka koltuğunda boğazı kesilmiş ve bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunmuştu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Mustafa Turaç'ın boğazının kesilerek bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişlerdi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden çıkarılmıştı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat içinde olayın şüphelisi olarak değerlendirdikleri 1'i kadın toplam 3 kişinin Bolu'da olduğunu belirledi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladılar. Şüpheliler, geçen pazar günü Bolu'dan Alanya'ya getirildi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden V.Y., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.