Kaza saat 15.30 sıralarında Çavuşköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Çavuşköy'den İnegöl'e seyreden sürücü Metehan A.(23) yönetimindeki 16 AYB 485 plakalı otomobil,

karşı yönden gelen sürücü Ercan Ö.(23) yönetimindeki 16 BFY 250 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AYB 485 plakalı otomobildeki yolcular Mutullah S.(64) ve Hamide S.(63) yaralandı.

4 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu