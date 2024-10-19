Bu sezon Bursa 1. Amatör Küme 4. Grubunda mücadele edecek olan Cerrahspor, büyük bir heyecanla sahaya çıktı.

Cerrahspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Ahıskaspor ile Fidyekızık sahasında karşılaştı. BeIN SPORTS formasıyla sahaya çıkan takım, mücadelenin sonunda 2-0’lık galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

beIN SPORTS, Cerrahspor’a sezon boyunca forma ve malzeme desteği sağlayacak. Ayrıca, kulübün ulusal yayınlarda röportaj ve desteklerle tanıtımını yaparak, takımın görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Cerrahspor'un bu başlangıcı, hem kulübün hem de spor camiasının dikkatini çekmiş durumda.