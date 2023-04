İnegöl’ün tarım değerlerinden ceviz, bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Konurlar Mahallesinde ceviz hasadına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde şu an toplamda 21 bin dönüm ceviz ekili. Bu bahçelerden bu yıl 50 bin ton ceviz hedefleniyor. Bu da ciddi bir ekonomik değer” dedi.

Pek çok tarım değerine sahip İnegöl’de bu değerlerden biri olan ve özellikle son 10 yılda ekilişi ciddi oranda artan cevizde hasat başladı. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik Konurlar Mahallesinde devam eden ceviz hasadın katıldı. Burada üreticilerle sohbet edip bilgi alan protokol üyeleri, hasada yardım etti.

İNEGÖL’DE 21 BİN DÖNÜM CEVİZ EKİLİ

Hasat sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Ceviz hasadıyla ilgili bugün Konurlar Mahallemize geldik. Şehrimizde ceviz yetiştiriciliği her geçen gün artıyor ama Konurlar bu işte biraz daha ön plana çıkmış bir mahallemiz bizim. Bu konuda hem bölge olarak, iklim olarak, toprak olarak cevizin daha iyi yetiştirildiği bir alan olarak da ön plana çıkıyor. Ceviz hem ekonomik olarak ciddi bir değer hem de besin değeri olarak sağlık yönüyle kıymetli. Bu ürünümüz şehrimizde de son 10 yılda gerek devlet destekleri gerek çiftçimizin gayretiyle çok iyi bir noktaya geldi. Şehrimizde şu an toplamda 21 bin dönüm ceviz ekili. Bu bahçelerden bu yıl 50 bin ton ceviz hedefleniyor. Bu da ciddi bir ekonomik değer. Konurlar Mahallemiz özelinde de 1500 dönüm alanda 2000 ton ceviz hasadı yapılıyor bu sene. Bugün de ceviz hasadı için bir aradayız. Ben üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum” dedi.

CEVİZ HASADI BEREKETLİ OLSUN

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise “Üretim teknikleri, verimlilik ve daha da çeşitlendirme adına teknolojiyi ve Bakanlıklarımızın çiftçimizin hizmetine sunduğu hibe ve teşviklerden de faydalanarak İnegöllü üreticilerimize bu alanı geliştirdiği için yeni katkılar sunduğunuz için emeklerinizden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ceviz hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

İNEGÖL HER ALANDA ÜRETEN BİR ŞEHİR

Kaymakam Eren Arslan da İnegöl’ün her alanda, sanayiden tarıma kadar gerçek manada üreten bir şehir olduğuna dikkat çekerek “Buraya geldiğimde mahallemizde vatandaşlarımızla sohbet ederken bir söylemleri beni çok etkilemişti. 20 yıl önce bu mahallede bu topraklar çorak bir şekilde, çöl görünümündeydi dediler. Bir girişimcinin bu işte öncülük etmesiyle, şu an bu mahalle adeta ceviz üretim merkezi haline gelmiş. Bundan dolayı çok mutluyum. Hakikaten ülkemizin her alanda, her sahada üretime daha fazla katma değer oluşturmaya ihtiyacı var. Bugün de bunu somut olarak görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çiftçimizden aldığımız bilgiye göre bu sene ürün kalitesi ve verimliliği de son derece yüksek. Ülkemize, çiftçimize, milletimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.