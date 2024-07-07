Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Salih S. (20) yönetimindeki 41 ADN 847 plakalı otomobil Nene Hatun Teknik ve Anadolu Lisesi kavşağında Hüseyin Y.'nin (78) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ