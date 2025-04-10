Toplantının ana gündeminin faaliyet ve denetim raporları olduğunu belirten Çiçek, mecliste dile getirdikleri eleştirilerin ardından ortamın gerildiğini ve sonrasında kendilerine yönelik bir algı operasyonu başlatıldığını vurguladı.

Çiçek açıklamasında, “Bilindiği üzere biz 7 Nisan’da bir belediye meclis toplantısı gerçekleştirdik. Toplantının esas konularından biri faaliyet raporuydu, bir diğeri de denetim raporuydu. Bunlarla ilgili görüşlerimizi belirtirken baktık ki orada başka şeyler oluyor, söylemler değişiyor. Biz söyledikçe mecliste bir değişiklik oluyor, bunu kaldıramayanlar oluyor ama daha sonrası daha kötü oldu. Maalesef şöyle bir durum çıktı ortaya. Meclisten çıktık, 1 gün sonra bir video yayınlanmaya başladı. Ben buradan belediyeye sesleniyorum. Meclis üyelerinin videolarını yapmak mı belediyenin görevi? Orada olanları tek bir kişi üstüne yüklemek mi belediyenin görevi? dedi.

Belediyenin tarafsızlık ilkesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Bu belediye hepimizin değil mi, bu belediye başkanı İnegöl halkının belediye başkanı değil mi? Şu rozeti taktıktan sonra tarafsızlık ilkesini korumak zorundayız. Maalesef videoyu belediye yapmış.” Şeklinde konuştu.

Toplantı sırasında faaliyet raporunun yetersizliğine dair eleştirilerde bulunduğunu belirten Çiçek, “Bize yapılan bir algı operasyonu var. O algı operasyonunda faaliyet raporu konuşulurken gerçekten de baktığımızda şöyle bir durum çıktı. Ben bize söz geldiğinde, aynen şunu yaptım. Ya dedim ki evet, çayır çimen dolu bunun içi. Resim dolu bunun içi, sayfa sayısı çok olabilir ama içeriği çok boş. Neler yapılmış, neler edilmiş onları da söyleyeceğim. Neleri faaliyet olarak almışlar, neleri proje olarak almışlar. Dolu tarafı yok mu, tabi ki var. Ama baktığımızda çayır çimen dedim bambaşka bir boyuta aldılar olayı. Neden siz bambaşka bir boyuta aldınız olayı diye soruyorum ben burada” dedi.

CHP olarak Atatürk Anıtı’na hiçbir şekilde “çayır çimen” gibi bir ifade kullanmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Çiçek, “Belediye başkanı konuştu, bize bir daha söz verilmedi. Sanki o hava öyle bir estirildi ki ne yazık ki başka bir havaya evrildi olay. Ben buradan çayır çimen dedim belediye başkanı Atatürk anıtının oraya atıfta bulundu. Kendileri de çok iyi biliyorlar, bunu açıkça ifade edeyim. Kendilerine bizzat söyledim, dedim ki başkanım orası çok güzel bir yer oldu, bunu ifade edebilirim. Benim kendi şahsi düşüncem de olabilir, hiç problem değil. Çayır çimen deyince İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Atatürk anıtının olduğu yeri mi hatırlıyormuş o mu aklına gelmiş? Derler ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Demek ki başka söyleyecek başka gösterecek bir yerde çayır çimen kalmamış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk anıtının olduğu yere asla çayır çimen demeyiz. Güzel yapılan projeye eyvallah deriz ama içi boş olduğunda da onlara içi boş deriz.” İfadelerini kullandı.

Çiçek ayrıca ilçede son bir yıl içerisinde yapılan imalat çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler de paylaştı. Çiçek, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli mesafeler kat edildiğini belirtti. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 145 bin metre içme suyu şebeke hattı, 28 bin metre isale hattı ve 12 bin 500 metre pınar kaynağı hattı döşendiğini ifade eden Çiçek, ayrıca 2 adet yeni su deposunun da hizmete alındığını söyledi. Son bir yıl içinde toplam 185,5 kilometrelik içme suyu hattı ve 2 su deposunun tamamlandığını aktardı.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın 7 bin 300 metre kanalizasyon hattı ve 7 bin 200 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 14,5 kilometrelik altyapı inşa ettiğini belirtti. İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı’nın da altyapıya önemli katkılar sunduğunu belirten Çiçek, bu birim tarafından 27 bin kilometre içme suyu şebekesi ve 22,8 bin kilometre kanalizasyon hattı döşendiğini aktardı.

Hüseyin Çiçek, tüm bu çalışmaların sonucunda İnegöl genelinde son bir yıl içerisinde toplam 212,5 kilometre içme suyu hattı, 37,3 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile 2 adet su deposunun hizmete alındığını söyledi.

CHP Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, İnegöl’de 2024-2025 arasında asfalt çalışmalarına 351 milyon TL harcandığını da belirterek sözlerini sonlandırdı.