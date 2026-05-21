Günlerdir sürücülere zor anlar yaşatan ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan İnegöl-Bursa yolunda trafik yeniden normale döndü. Karayolları ekiplerince sürdürülen yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, yolun açılmasıyla birlikte trafik akışı rahatladı.

Sürücüler, çalışmalar süresince büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederken, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla rahat nefes aldıklarını söyledi.

Yetkililer, kavşakta son rötuş ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Muhabir: Öznur Alkan