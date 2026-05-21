İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneği Başkanı Şevket Akej tarafından yayımlanan mesajda, vatanlarından koparılan ve sürgün yollarında hayatını kaybeden yüz binlerce Çerkes’in rahmet, saygı ve dualarla anıldığı belirtildi.

Mesajda, 161 yıl önce Çarlık Rusyası’nın insanlık dışı politikaları sonucu Çerkes halkının anayurtları Kafkasya’dan zorla sürgün edildiği ifade edilerek, çok sayıda kişinin açlık, hastalık ve ağır şartlar nedeniyle Karadeniz kıyılarında ve sürgün yollarında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaşanan acının yalnızca Çerkes halkının değil, insanlık tarihinin de unutulmaması gereken kara sayfalarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Çerkeslerin dilini, kültürünü, geleneklerini ve kimliğini yaşatmaya devam ettiği vurgulandı.

İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneği açıklamasında, sürgünde hayatını kaybeden ecdadın rahmetle anıldığı belirtilerek, benzer acıların bir daha hiçbir halk tarafından yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Şevket Akej, düzenlenen anma programına katılan hemşehrilere, destek veren kurum ve vatandaşlara teşekkür ederek, genç nesillerin tarihini bilen ve kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklama, “Unutmadık, unutturmayacağız” ifadeleriyle sona erdi.