Olay Baykoca Mahallesi TOKİ Bölgesinde meydana geldi.

TOKİ Bölgesinde bulunan çocuk parkına ailesiyle birlikte giden 6 yaşındaki Güney O. parkta bulunan kaydıraktan kaymak istedi. Merdivenlerden çıkan küçük Güney, kaydırağın üst noktasına geldiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen küçük Güney ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı