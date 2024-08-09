Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy göletinin çamurun saplanan 2 çocuğu itfaiye arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesi göletinde meydana geldi. 2 çocuk bisikletleriyle gölet çevresinde gezmeye başladılar. Çocuklardan biri gölet kenarında çamura saplandı. Diğer arkadaşı da yardımına gidince o da çamura saplandı. Olayı görenler vatandaşlar, durumu Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan çocukları kurtardı.

Kaynak: şerife öz