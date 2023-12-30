Bursa İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Kartal sokak üzerinde meydana geldi. Kartal sokakta seyir halinde olan sürücü M. K. yönetimindeki 16 KMR 85 plakalı otomobil, Emin sokaktan çıkan sürücü E.İ. yönetimindeki 16 BAC 003 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü M. K. Ve oğlu S. K.(9) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.