Çocuklar Güvende programı çerçevesinde, Babaeski ilçesinde sokaklarda dilendirilen çocukların tespiti ve korunmaları için çalışmalar devam ediyor.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğinden yönlendirilen ekip tarafından, ilçe merkezinde sokakta dilendirilen ve çalıştırılan çocukların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışmayla, sokakta dilendirilen ve korunma ihtiyacı olan çocukların tespit edilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapılarak, Babaeski’de gerçekleştirilen bu önemli işbirliği sayesinde, risk altındaki çocukların belirlenmesinin ve yardım edilmesinin hedeflendiği bildirildi.