Olay dün saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Divan sokak üzerinde bulunan bir sitede bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Bu durumu öğrenen kızın babası Alaattin E.(55) dünürü İbrahim K.'yı (51)' yı konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E.(55) dünürü İbrahim K.'yı (51)'yı tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Olay yerine sevk edilen Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Alaattin Ergün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Murat Avcı